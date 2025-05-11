Ankara’da ‘Annelik Hafızası’ Sergisi Açıldı

SERGİ ANKARA’DA ZİYARETE AÇILDI

Ankara Etnografya Müzesi, annelik ve aile temalarını yansıtan arkeolojik buluntular, etnografik eşyalar, el işi örnekleri, tabletler ve tablolardan oluşan ‘Anadolu: Toprağa Can, Zamana İz Bırakan Anneler’ sergisini ziyarete açtı. Bu sergi, 15 Temmuz’a kadar ziyaret edilebiliyor.

SERGİYLE KADINLARIN TARİHSEL BAĞLARI GÖRÜNÜR KILINIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan serginin açılışı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz tarafından gerçekleştirildi. Anneler Günü’ne özel olarak hazırlanan sergide, Türkiye genelinde 23 değişik müzeden seçilen 138 eser yer alırken, bu eserlerden 63’ü ilk kez gün yüzüne çıkarılıyor. Sergide arkeolojik buluntular, etnografik eşyalar, el işi ürünleri, tabletler ve tablolar gibi geniş bir yelpazede objeler sergileniyor. Kadınların annelikle kurdukları bağların tarihsel dönüşümünü gözler önüne seren sergi, toplumsal meseleler üzerine düşünsel bir pencere açıyor.

ANNE KAVRAMININ DERİNLİĞİ SERGİDE YANSITILIYOR

Açılışta konuşan Birol İnceciköz, “Bu anlamlı sergi, anneliği yalnızca kutsal bir kimlik olarak değil, aynı zamanda kültürel, tarihsel ve toplumsal bir hafıza biçimi olarak ele alıyor. Anadolu kadınlarının binlerce yıllık emeğine, üretimine ve yaşam öykülerine tanıklık etmemizi sağlıyor.” diyor. 2025 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Aile Yılı’ ilan edilmesi nedeniyle serginin derinliğine vurgu yapan İnceciköz, “Annelik, bireysel ve toplumsal düzeyde hayatımızın merkezinde yer alıyor.” ifadelerini kullanıyor. Neolitik çağdan günümüze kadar kadınların yaşam izlerini ve annelik figürünün çok katmanlı yönlerini ortaya koyan bu koleksiyon, ilk kez sergilenecek eserlerle daha da özel hale geliyor.

KADIN EMEĞİNE SAYGI VE TOPLUMSAL BELLEĞE KATKI

İnceciköz, serginin, “Kadın emeğine saygının, toplumsal belleğe katkının ve sosyal farkındalığın güçlü bir ifadesi” olduğunu vurgulayarak, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına, küratörlere ve katkı sunan kuruluşlara teşekkür ettiğini belirtiyor. Ayrıca, serginin herkese ilham vermesini umduğunu da ekliyor.