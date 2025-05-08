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Ankara’da Araç Elektrik Direğine Çarptı

ARAÇ KAZASI ANKARA’DA MEYDANA GELDİ

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bir araç elektrik direğine çarptı ve sürücü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi 75 Yıl Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Bulvarda ilerleyen aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın ardından araçta sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerine gelen 112 ekipleri yaptı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası araçtan çıkarılan sürücü, Beypazarı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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