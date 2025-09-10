Ankara’da Araç Lastiklerine Zarar Verildi

ARAÇLARA ZARAR VEREN ŞAHIS GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ankara’da park halindeki araçların lastiklerine zarar verildiği bir olay yaşandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu durum, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde, Kurtuluş Mahallesi’nde saat 05.30 sıralarında gerçekleşti.

KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞAHIS LASTİKLERİ DELDİ

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yol kenarında park eden araçların lastiklerine kesici bir aletle zarar vererek lastikleri patlattı. Olaydan habersiz bekleyen araç sahipleri, sabah saatlerinde durumun farkına vardı. Hemen polise başvurarak şikayette bulundular.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Şehirdeki güvenlik ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı, güvenlik kameraları sayesinde görüntülenerek, soruşturmanın seyrine yardımcı olacak bilgiler sağladı.