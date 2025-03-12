Ankara’da Araç Sahibine Silahlı Gasp

AHLAK DIŞI SALDIRI VE GASP OLAYSININ DETAYLARI

Ankara’da, müşteri görünümündeki saldırganlar, araç sahibini silahla gasp etti. Olayda yaralanan adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 7 Mart’ta Akyurt ilçesinde meydana gelen olayda, esnaf Vedat Ülger (54), eşi Hayrunnisa Ülger’e (51) ait 3 milyon lira değerindeki 2024 model otomobili internette satışa koydu. Kendisini İstanbul’dan arayan kişilerle satış için anlaşan Ülger, alıcıları devir işlemleri için Ankara’ya davet etti.

ŞÜPHELİ BİR RENK HALİNE GELEN SATIŞ GECİKMESİ

Bir süre sonra, uçakla Ankara’ya geldiklerini söyleyen Yücel Ş., Feyzanur Ş. ve Muhammet C., satış işlemlerinin yapılacağı oto galeri sitesine gelemediklerini söyleyerek Ülger’i yanlarına çağırdı. Ülger, alıcıların niyetinden şüphelenerek, taksiyle oto galeri sitesine gelmelerini sağlamaya çalıştı. Gittiği yerde, alıcıların test sürüşü istemesi üzerine onlarla birlikte otomobiline binerek bölgeden ayrıldı. Ancak, kalabalık bir alanın dışına çıktıklarında, Muhammet C. ve Yücel Ş., Ülger’in başına silah dayadı ve onu alıkoyarak aracı çalmaya çalıştı.

KURBANDAN YARALANMA VE KAÇIŞ

Saldırganlarla bir süre arbede yaşandıktan sonra, Ülger, kendini kurtarmak için hareket halindeki araçtan atladı. Ağır yaralanan Ülger, kendisiyle birlikte galeriye gelen eşini arayarak gasp edildiğini bildirdi. Ülger, yanındaki Feyzanur Ş.’nin kaçmasını engellemesini istedi. Saldırganlar aracı ıssız bir köşede bırakıp kaçtı. Ülger, beyin kanaması geçirirken, vücudunun farklı bölgelerinde kırıklar oluştu. Hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

OLAYIN DİĞER YÜZÜ

Ülger’in eşi Hayrunnisa Ülger olayla ilgili, “Eşim birkaç gün önce aracı satışa koymuştu. Eşim, satış için gelen kişilerin İstanbul’da yaşadıklarını ve uçakla geleceğini söyledi. Geldiklerinde bize Çubuk bölgesinde olduklarını bildirdiler. Eşim taksiyi yanlarına gönderen biri oldu” dedi. Hayrunnisa Ülger, eşinin saldırganlara direndiğini ve aracı vermek istemediğini ifade etti. Yapılan özel görüşmelerde, saldırganların eşine silah doğrultarak, “Dua et karının yanında yapmadık, bu aracı bize vereceksin” şeklinde tehditlerde bulunmuşlar.

ADLİ SÜREÇ VE SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Kocasının sağlık durumunun ciddiyetine işaret eden Ülger, “Saldırganlar, olayla ilgili sadece bir gün gözaltında kaldılar. Kocam hayati tehlike ile savaşıyor. Olayda kullandıkları silaha dair şikayetçi olduklarını öğrendik” diye belirtti. Saldırganların Düzce’den gelmiş olabileceğini düşünen Hayrunnisa Ülger, “Amacının eşimi rehin alıp arabayı zorla almak olduğunu düşünüyorum. Eşim ticaretle uğraşır, böyle bir durumla karşılaşmamıştı” diye ekledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.