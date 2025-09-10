Haberler

Ankara’da Araçların Lastiklerine Zarar Verildi

LASTİKLERİN ZARAR GÖRMESİ İLE İLGİLİ OLAY

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde park halindeki araçların lastiklerine zarar verildi. Olay, sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, yolun kenarındaki araçların lastiklerine kesici bir aletle saldırdı.

OLAYIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMASI

Lastikleri patlatan şahıs, ardından olay yerini terk etti. Araç sahipleri, kahvaltı saati ile birlikte durumun farkına vardıktan sonra polise başvurdu. Güvenlik kameralarındaki görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğini gösteriyor. Bu görüntüler, olayın aydınlatılmasında önemli bir rol oynuyor.

POLİSİN YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak amacıyla çalışmalarını başlattı. Olayın ardından, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor.

