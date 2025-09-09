Ankara’da Arttırılmış Gerçeklik Projesi

ÖĞRENCİLER YENİ BİR PROJE GELİŞTİRDİ

Ankara’da Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ali Efe Karagül, Murat Hatunoğlu ve Anıl Yaşartürk, cerrahi operasyonlarda artırılmış gerçeklik desteği sunan bir proje geliştirdi. Başkent Üniversitesi öğrencileri, Doç. Dr. Emre Sümer’in danışmanlığında hazırladıkları ‘ARVİON’ projesi ile tıp alanında yenilik sağlıyor. TÜBİTAK desteği ile gerçekleştirilen bu proje, cerrahların ameliyat sırasında artırılmış gerçeklik tabanlı rehberlik almasını hedefliyor. Böylelikle operasyonların daha güvenli, hızlı ve etkili bir şekilde yapılması amaçlanıyor. Proje, uzaktan uzman doktorların da sürece dahil olmasına imkân tanıyan telekonsültasyon özelliği içeriyor.

CERRAHLARA REHBERLİK SAĞLAMAK İSTİYORUZ

Öğrencilerden Anıl Yaşartürk, ‘ARVİON’ projesi ile cerrahi işlemler için maliyet etkin artırılmış gerçeklik desteği sunmayı arzuladıklarını dile getirdi. “Doktor danışmanlarımız, bu alanda çok pahalı çözümler olduğunu, ancak uygun fiyatlı sistemlerin bulunmadığını söyledi. Biz de bu noktadan hareket ederek, cerrahlara hem operasyon sırasında artırılmış gerçeklik tabanlı rehberlik sağlayan hem de telekonsültasyon özelliğiyle uzaktan uzman desteği sunan bir sistem geliştirdik” şeklinde konuştu. Yaşartürk, “Cerrahın operasyonu gerçekleştirmesinde herhangi bir sıkıntıya sebep olmamak en büyük önceliklerimizden biriydi. Projemiz esnasında gerçek dünya görüntülerinin üzerine kendi işlediğimiz segmentasyon görüntülerini entegre ediyoruz. Böylece cerrahlara nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair rehberlik vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

PROJENİN AŞAMALARI

Projenin üç aşamadan oluştuğunu belirten Yaşartürk, “İlk aşamada, bilgisayarlı tomografi görüntülerini cerrahımız operasyondan önce planlama uygulamamıza yüklüyor. Bu uygulamada, örnek olarak böbrek ameliyatında, böbrek üzerindeki kistleri bölümlere ayırıyoruz. Cerrah, bu işlem için nereden giriş yapacağını ve hangi adımları izleyeceğini planlıyor. Ardından, artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerine bu verileri gönderiyoruz ve cerrahlara nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair rehberlik sağlıyoruz. İkinci aşamada, bu planlama verilerini artırılmış gerçeklik gözlüğüne aktarıyoruz. Ameliyat sırasında hastanın üzerine yerleştirdiğimiz özel maddeler sayesinde, segmente ettiğimiz görüntüleri hastanın vücudu üzerine birebir yansıtıyoruz. Böylece, hastanın o anki anatomik konumları ile hazırladığımız segmentasyon görüntüleri gerçek dünya üzerinde eşleşiyor. Üçüncü aşamada, telekonsültasyon devreye giriyor. Cerrah, bir meslektaşından yardım almak ya da fikir danışmak istemesi halinde, dünyanın her yerinden diğer cerrah aynı anda birebir aynı görüntüyü görebiliyor. Bu durum, ikinci bir görüş alma fırsatı sunuyor ve yardım sağlanabiliyor” şeklinde ayrıntı verdi. Anıl Yaşartürk son olarak, “Cerrahi navigasyon araçları tıbbi literatürde mevcut ama bu şeklide bir eklentiyle katkı sunulan başka bir uygulama yok. Projemiz ile TÜBİTAK’a katılım başarısı gösterdik” dedi.