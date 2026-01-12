Ankara’da Askeri İhale Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturmada çarpıcı yeni bilgiler ortaya çıktı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, askeri yük ve yolcu taşıma hizmetlerini sivil firmalardan temin ederken, bazı personelin bu firmaların sahipleri ve yetkilileriyle anlaşarak menfaat sağladığı belirlendi. Şüphelilerin, kamu zararına yol açacak şekilde dolandırıcılık faaliyetleri içerisinde bulunduğu tespit edildi.

KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİ

2019-2024 yılları arasında yapılan toplam 18 ihalede, hak ediş belgelerindeki araç sayıları ve kilometre bilgileri ile ulaştırma istekleri görev emirlerinde yer alan verilerin farklı yazıldığı ortaya çıktı. Bu yöntemle haksız yere firmalara aşırı ödeme yapıldığı belirlendi. MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri yapılan incelemelerde, bu işlemler sonucunda 23 milyon 578 bin 505 lira 77 kuruş kamu zararı oluştuğunu açıkladı. Hakediş belgelerini hazırlayan, imzalayan ve onaylayan taraflarla ilgili “Edimin İfasına Fesat Karıştırma” ve “Rüşvet” suçlarından soruşturma başlatıldı.

6 ASKERİ PERSONELE GÖZALTI

Soruşturma çerçevesinde Kontrol Teşkilatında görevli 6 askeri personel ile firmanın sahipleri ve yetkilileri hakkında 12 Ocak itibarıyla gözaltı kararı alındı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 6 askeri personel ile 14 sivil şüpheli gözaltına alınırken, 1 sivil şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın, yargı organları tarafından kapsamlı bir şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

