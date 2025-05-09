Ankara’da Ayakkabı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

AYAKKABI HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşanan ilginç bir hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs kendi ayakkabısını dışarıda bırakarak girdiği apartmandan başka birine ait olan ayakkabıları çalarak çıktı.

OLAYIN DETAYLARI

Zafer Mahallesi Oğuzhan Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, bir kişi önce kendi ayakkabısını çıkararak bir binaya girdi. Ardından, F.Ö.’ye ait olan ayakkabıları giyerek binadan ayrıldı. F.Ö., ayakkabılarının kaybolduğunu fark ettiğinde durumu Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDI

Yaşanan hırsızlık anları, apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sonrasında güvenlik güçleri, şüpheliyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.