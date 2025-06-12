Ankara’da (AYBÜ) Panel Düzenlendi

ULUSLARARASI PANEL DÜZENLENDİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) çerçevesindeki “Algoritmalar ve İnsan İletişimi: Yapay Zeka ile Yeni İletişim Paradigmaları” isimli uluslararası proje dahilinde oturum gerçekleştirildi. Program, AYBÜ Milli İrade Binası Konferans Salonu’nda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkısıyla başladı. Açılışta saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, dijital ikizi ile gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan avatarın panele uygun dönüşümü simgelediğini vurguladı. Karakoç, yapay zekanın kültür, dil ve toplum üzerindeki yansımalarını bilimsel bir açıdan tartışıp değerlendirdiklerini belirtti. “Bugünkü panelimiz, yalnızca bilgi paylaşımının ötesinde yeni iletişim şekillerinin ve ortaklıkların başlangıcıdır.” dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ VURGULANDI

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Türkiye’nin bilişim ve dijital dönüşüm alanında hak ettiği konumu alacağına inandığını ifade etti ve gençlerden umutlu olduğunu dile getirdi. Yapay zeka ve dijital dönüşüm konularında üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye kararlı olduklarını belirten Köseoğlu, bugünkü çalışmanın önemine dikkat çekti. TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de oturumda fikirlerini paylaştı.

PANEL ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

Program, açılış konuşmalarının ardından “İçerikten Tüketime Yerli Yapay Zeka Dil Modelleri” başlıklı panelle devam etti. Projenin temel amacı, yapay zeka tabanlı algoritmaların insan iletişimine olan etkilerini disiplinler arası bir bakış açısıyla ele almak, etik, hukuk, medya ve toplumsal dönüşümleri tartışmak ve bu alanda politika önerileri geliştirmek. Bu kapsamda, yapay zekayla değişen iletişim paradigmalarının anlaşılması, Türkiye’nin yerli yapay zeka dil modellerinin kamuoyuna tanıtılması, medya, toplum, hukuk ve etik boyutlarında farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Projede ayrıca, araştırma çıktıları ve sürdürülebilir akademik işbirlikleri için zemin hazırlanıyor.