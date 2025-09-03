Ankara’da Baba İkiye Bıçakla Saldırdı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara’da ruh sağlığı sorunları olduğu iddia edilen bir baba, iki oğlunu bıçakla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Saldırgan babanın durumu ile yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu belirlendi. Olay, sabah saat 11.00 civarında Altındağ ilçesine bağlı Beşikkaya Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde gerçekleşti. Görgü tanıklarına göre, psikolojik rahatsızlığı bulunan H.Ö., belirlenemeyen bir sebepten dolayı 11 yaşındaki oğlu İ.E.Ö. ve 4 yaşındaki oğlu S.H.Ö.’ye bıçakla saldırdı.

KOMŞULARIN MÜDAHALESİ

Saldırılardan kurtulan çocuklardan İ.E.Ö., durumu komşularına bildirerek yardım talep etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde, ağır yaralı S.H.Ö. ile baygın durumda olan babayı buldu. Karın bölgesinden bıçaklanan S.H.Ö.’nün hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan tiner içerek ve gaz koklayarak intihar girişiminde bulunan H.Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olay anında baba ile iki çocuğun evde yalnız olduğu ifade edildi.

AİLE VE KOMŞULARIN TANIKLIĞI

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan bir komşu; “Binadan bir komşumuz aradı ve diğer komşumuzun çocuklarına zarar verdiğini söyledi. Apartmana geldik, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunduk, müdahale ettiler. Çocuklar bıçaklanmıştı ve kan kaybediyorlardı. Çocuklardan birinin durumu iyiydi. Ambulansa taşınmasına yardımcı olduk. Diğer çocuk hakkında bilgimiz yok. Saldırgan babanın da baygın bir hali vardı” dedi. Başka bir komşu ise “Eşim aradı. Yan komşumuzun çocuklarını bıçakladığını söyledi. Ben de sağlık ekiplerine haber verdim. Büyük çocuğun durumu ağırmış” ifadeleriyle durumu anlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.