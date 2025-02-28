Ankara’da Bayram Öncesi Çikolata Operasyonu

RAMAZAN DENETİMLERİ BAŞLADI

Heyecanla beklenen 11 ayın sultanı Ramazan, geldi. Ticaret Bakanlığı, Ramazan öncesi Türkiye genelinde marketler ve gıda üretimi yapılan işletmelere yönelik denetimlerin sayısını artırdı. Bu çerçevede Ankara’da ekipler başarılı bir operasyona imza attı.

TARİHİ GEÇMİŞ ÇİKOLATALAR İLE İLGİLİ OPERASYON

Ekipler, son kullanma tarihi geçmiş çikolataların piyasadan toplanıp, tarihi değiştirilerek Ramazan Bayramı öncesinde satışa sunulacağı belirlenen bir depoya operasyon düzenledi. Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yenimahalle’deki depoda bu durumu tespit etti.

ELE GEÇİRİLEN ÇİKOLATA MİKTARI

Ardından alınan arama kararıyla birlikte, Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu depoya dün operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, son kullanma tarihi geçmiş 17 ton çikolata ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.