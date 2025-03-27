Ankara’da Bayramda Hava Nasıl Olacak?

ÖNEMLİ HAVA DURUMU BEKLENTİLERİ

2025 Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, Ankara’da hava durumu hakkında yapılacak araştırmalar artıyor. Özellikle tatil planlarını gerçekleştirenler, 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerindeki hava tahminlerine odaklanmakta. Peki, bayramda Ankara’da yağış bekleniyor mu?

RAMAZAN BAYRAMI HAVA DURUMU

Genel hava durumu tahminlerine göre, Ankara’da Ramazan Bayramı boyunca bulutlu, arada güneşli bir hava bekleniyor. Bayramın son gününde, yani 1 Nisan’da hafif yağmur geçişleri olabiliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. Ankaralılar ve şehri ziyaret edenler için hava, açık hava etkinlikleri ve bayram kutlamaları açısından elverişli görünmekte. Ancak özellikle 1 Nisan Salı günü beklenen yağış nedeniyle hazırlıklı olunması öneriliyor. Hava durumu tahminleri için gerekli bilgilere ulaşmak mümkündür.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına dayanarak, Ankara’daki 5 günlük hava durumu tahmini sunulmaktadır. Bu bilgiler, tatil yapacakların ve ziyaretçilerin planlarını daha sağlıklı bir şekilde yapmalarına yardımcı olacak.