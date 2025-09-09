Haberler

Ankara’da Bıçaklanan Çocuk Toprağa Verildi

ANKARA’DA YAŞANAN TRAJEDİ

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk, yaşıtı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Yunus Emre Caddesi’ndeki bir parkta iki gün önce gerçekleşti. 15 yaşında olan Fatih Acacı, D.G. isimli bir arkadaşı tarafından bilinmeyen bir sebeple bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Acacı, hastaneye kaldırıldı fakat maalesef dün yaşamını yitirdi.

D.G.’NİN YAKALANMASI VE KONUYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan D.G.’nin emniyet işlemlerinin sürdüğü bilgisi edinildi. Bu trajik olay, gençler arasında şiddetin önlenmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme getiriyor.

CENAZE TÖRENİ VE SON YOLCULUK

Fatih Acacı için cenaze töreni düzenlendi. Ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınan Acacı’nın cenazesi, Pursaklar Mezarlığı Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına katılan ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Namazın ardından Acacı’nın cenazesi, caminin avlusunda toprağa verildi. Bu olay, toplumda derin bir üzüntüye yol açtı.

