Ankara’da Bıçaklı Kavga Çıktı, 1 Öldü

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ankara’da yol verme ve taciz iddiaları yüzünden iki aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olay, 10 Ağustos gecesi Keçiören’de meydana geldi. İddialara göre, Hakan Çakır (22), merdivenlerde yol verme meselesi dolayısıyla annesine laf atan ve kız kardeşine taciz eden T.Z. (14) ile ağabeyi S.T. (17) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, iki tarafın aile üyelerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü.

KAVGADA BİÇAKLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Yaşanan arbede sırasında Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hakan Çakır’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, yaralı olan ağabeyi ve babası ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın ardından T.Z., S.Z., ağabeyleri E.Z. ve babaları C.Z. dahil olmak üzere 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilenlerden baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı. Yaralanan Şahin Çakır ve oğlu Hakkı Can Çakır, hastanede gördükleri tedavinin ardından taburcu oldu. Hakan Çakır’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı ve Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SALDIRGANLARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tutuklanan kardeşlerin sosyal medyada uzun namlulu silahlar, tabancalar, kılıçlar ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraflar dikkat çekti. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı. Olay ile ilgili komşulardan biri olan Satı Terzi, “Taciz edilen kız ağabeyine haber verince iki taraf arasında bıçaklı kavga çıkmış. Kızın ağabeyi karnından ve kalbinden bıçaklanmış” şeklinde konuştu. Başka bir esnaf ise, “İki grup kavga etmiş ve daha sonra bıçaklı saldırı gerçekleşmiş. Öldürülen genci bir kez görmüştüm. Bir şey sormak için gelmişti” dedi.