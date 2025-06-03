Ankara’da Bıçaklı Kavga Yaşandı

ANKARA’DA YAŞANAN TRAJİK OLAY

Ankara’da bir birey, annesi ile boşanma aşamasındaki babasını sokakta bıçakladı. Bıçaklanan kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Olay, Sincan ilçesinin Malazgirt Mahallesi Tuna Sokak üzerinde gerçekleşti.

AİLE İÇİ TARTIŞMA BÜYÜDÜ

İsrafil D., annesi ile boşanma sürecindeki babası Mikail D. ile sokakta karşılaştı. Baba ve oğul arasındaki tartışma, bıçaklı bir kavgaya dönüştü. İsrafil D., yanındaki bıçakla babasını sokak ortasında defalarca bıçakladı. Bu sırada kavgayı gören vatandaşlar, olayı yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Mikail D.’ye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Bıçaklanan kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Sincan polisi, olay yerinden kaçan İsrafil D.’yi yakalamak için arama çalışmalarına başladı.