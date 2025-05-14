Ankara’da Bilimsel Projeler Sergilendi

ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL PROJELERİ SERGİLENDİ

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin bilimsel projeleri ve yıl boyunca oluşturdukları eserler sergilendi. ETİ Soda A.Ş. Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin yıl sonu sergisinin açılışı Atatürk Parkı’nda yapıldı. Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu da katıldı.

TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI DÜZENLENDİ

Beypazarı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin bilimsel projeleri de okulda gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda sergilendi. Bu fuarda toplam 16 proje tanıtıldı.