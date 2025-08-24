Ankara’da Bin Çocuk Sünnet Oldu

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel “toplu sünnet şöleni” bu yıl bin çocuk ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre, organizasyon Altınpark’ta yapıldı ve etkinliğe bin çocuk ve aileleri katıldı.

SÜNNET EDİLEN ÇOCUKLARA HEDİYELER

Uzman doktorlar tarafından sünnet edilen çocuklara sünnet kıyafetleri ve bisiklet hediye edildi. Ayrıca, şölende Ankara Kent Orkestrası’nın konseri, Hacivat-Karagöz gösterisi ve yüz boyama gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

ABB’DEN SELAM VAR

Etkinlikte bulunan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, çocuklar ve ailelerine ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın selamlarını iletti. Bu tür organizasyonlar, toplumda birlik ve beraberliği pekiştiren önemli etkinlikler arasında yer alıyor.