Ankara’da Boğulma Olayı Gerçekleşti

Sudenaz Kökçü Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, serinlemek amacıyla gölete giren 14 yaşındaki Sudenaz Kökçü ve onu kurtarmak için suya atlayan kuzeni 29 yaşındaki Tayfun Erdoğan boğularak hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Tohumlar Mahallesi Kuyucak mevkisindeki Çavuşlu Göleti’nde gerçekleşti. Tayfun Erdoğan ve eşi, Ankara’ya gezmeye gelen kuzeni Sudenaz Kökçü ile gölet kenarında piknik yapma planı yaptılar.

Serinlemek İçin Suda Kayboldular

Sudenaz Kökçü, gölete girerek serinledi. Bir süre sonra genç kızın su üzerinde çırpındığını gören kuzeni Tayfun Erdoğan, onu kurtarmak amacıyla hemen suya daldı. Maalesef, her iki genç de suyun derinliklerinde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Dalgıç polisler, yürütülen arama çalışmalarının ardından Erdoğan ve Kökçü’nün cansız bedenlerine ulaştı.

Cenaze Törenleri Gerçekleşti

Ankara Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsinin ardından Sudenaz Kökçü’nün cenazesi Tokat’a gönderildi. Tayfun Erdoğan’ın cenazesi ise Ankara Büyükcamili köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Tayfun Erdoğan’ın komşusu Bilgen Erdoğan, olaya tanıklık ederek, “Kız, ‘Ben yüzme biliyorum’ diyerek suya giriyor. Sonrasında batmaya başlıyor. Sonra Tayfun giriyor kurtarmak için. Ancak ikisi de kurtarılamadı” sözleriyle durumu aktardı.