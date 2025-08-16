Ankara’da Boğulma Olayı Meydana Geldi

ANKARA’DA TRAJİK BOĞULMA OLAYI

Ankara’da serinlemek için girdiği gölde boğulan 14 yaşındaki Sudenaz Kökçü ile onu kurtarmaya çalışan 29 yaşındaki kuzeni Tayfun Erdoğan hayatını kaybetti. Kökçü’nün cenazesi Tokat’a gönderilirken, kuzeni Erdoğan ise Bala’da toprağa verildi. Olay, dün öğle saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki Çavuşlu Göleti’nde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, gezmek amacıyla Ankara’ya gelen 14 yaşındaki Sudenaz Kökçü, kuzeni Tayfun Erdoğan ve onun eşiyle birlikte piknik yapmak için göl kenarına gitti. Bir süre sonra serinlemek için suya giren Kökçü’nün boğulduğunu fark eden Erdoğan, kuzenini kurtarmak için göle atladı. Uzun süre sudan çıkmadıklarının anlaşılmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu acil yardım hattına bildirdi. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan Erdoğan ve Kökçü’nün boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri incelemelerinin ardından kuzenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

CENAZE TÖRENİ

Buradaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınan Erdoğan için Bala’nın Büyükcamili Mahallesi’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Erdoğan, gözyaşları arasında toprağa verildi. Ayrıca, hayatını kaybeden Sudenaz Kökçü’nün naaşı da Tokat’ın Erbaa ilçesine götürüldü. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

KOMŞULARINDAN AÇIKLAMALAR

Olayla ilgili görüşlerini paylaşan komşulardan Bilgen Erdoğan, “Komşum, eşi ve yanındaki kuzeni ile birlikte göl kenarına piknik yapmaya gitmişler. Sonrasında komşumuzu aradık. ‘Eşim göle girdi, nefes alamıyor, yardım edin’ dedi. Bizler de olay yerine koştuk. Ekiplerin gelmesini bekledik. Biraz geç geldiler. Dalgıç polisler, önce kızı çıkardı, komşumuz ise yaklaşık 4 metrelik mesafeden sudan çıkarıldı. İkisi de yaşamıyordu. Yaklaşık iki saate yakın gölde kalmışlar. Kız, yüzme bildiğini söyleyerek suya girdi. Boğulmaya başlayınca da kuzenini kurtarmak için suya atlamış ama yüzme bilmiyor, kurtarırım diye düşünmüş ve o da boğulmuş. Hayatını kaybeden kız, gezmek için şehre dışından gelmişti. Onu gezdirmek için pikniğe götürmüşler” dedi.