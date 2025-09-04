Haberler

Ankara’da Boşanma Kavgasında Eşini Öldürdü

İKİNCİ BİR HAYAT VE KAVGA

Ankara’da, boşanma aşamasındaki bir adam, eşini çocuklarının önünde tabancayla vurarak öldürmesi sonucu dikkatleri üzerine çekti. Olay, akşam saat 18.00 civarında Keçiören ilçesindeki Sancaktepe Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde gerçekleşti.

SİLAH VE SUÇ

53 yaşındaki Hüseyin Ü., 42 yaşındaki eşi Müesser Ü.’nün evine geldiğinde bilinmeyen bir neden yüzünden çift arasında tartışma yaşandı. Bu kavga sırasında Hüseyin Ü., çocuklarının da bulunduğu evde eşine ateş etti. Sonrasında, kendisini polise ihbar ederek “eşini öldürdüğünü” bildirdi. Olay bölgesine sağlık ve polis ekipleri hemen intikal etti. Yapılan kontroller sonucu Müesser Ü.’nün hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayda kullanılan silahı ile birlikte Hüseyin Ü.’yü yakaladı. Emniyetteki işlemlerin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

