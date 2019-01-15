9 ByLock’çu yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün iletişim sistemi olan ByLock kullanıcısı olan 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ’nün Ankara’daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 18 şüpheli hakkında dün gözaltı kararı verildiği belirtildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü ve şu ana kadar 9 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

TRT