Ankara’da Cihazlar Çocuklara Yardım Ediyor

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

Ankara Valisi Vasip Şahin, serebral palsili çocuklar için üretilen cihazların önemini vurguladı. Şahin, “Bu projeyle üretime geçirilen ‘pozisyonlama ve taşıma cihazları’ yalnızca bir teknolojik çözüm değil, özel ihtiyaçlı çocuklarımızın hayatına dokunan, onların hareket alanını genişleten ve toplumsal katılımlarını artıran önemli bir kamu yatırımı niteliğindedir.” ifadelerini kullandı. Serebral Palsili Çocuklar İçin Taşıma ve Pozisyonlama Cihazları Tanıtım ve Dağıtım Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla düzenlendi. Bu programda, özel gereksinimli çocuklar için yerli imkanlarla geliştirilen taşıma ve pozisyonlama cihazları tanıtıldı.

PROJENİN TOPLUMSAL ETKİSİ

Vali Şahin, konuşmasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda Ankara Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle başlatılan projenin, özel ihtiyaçlı çocukların yaşamını kolaylaştırdığını, onlara hak ettikleri hareket alanını sağladığını aktardı. Engelli bireylerin toplum içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şahin, “Bu projeyle üretime geçirilen ‘pozisyonlama ve taşıma cihazları’, toplumun ihtiyaçlarına yönelik önemli bir kamu yatırımıdır. Bu tür projeler, kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliğinin en insani ve etkili biçimlerinden biridir.” diye ekledi.

İNSAN ONURUNA YARAŞIR YAŞAM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, serebral palsili çocuklar için geliştirilen cihazların sadece teknik bir çözüm olmadığını, aynı zamanda bağımsız ve kaliteli bir yaşam sunma adına atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti. Madak, “Bugün tanıtımı yapılan bu cihazlar, toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk açısından çığır açıcı bir nitelik taşımaktadır. Bu cihazların çocuklarımızın yaşamına kolaylık sağlaması ve ailelerine destek vermesini diliyorum.” şeklinde konuştu.

CİHAZLAR DAĞITIMA HAZIR

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, yüksek teknolojiye dayalı ve sosyal etkisi yüksek projelerine öncelik verdiklerine dikkat çekerek, “Bu proje, Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’ın özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik vizyonunun bir yansımasıdır. Sosyal kalkınmayı odağına alan projelere destek vermekten gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı. Serebral Palsili Çocuklar Derneği’nin (SERÇEV) ihtiyaç tespitleri doğrultusunda tasarlanan 600 cihaz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bağlı süreçlerin tamamlanmasının ardından çocuklarımıza dağıtılmak üzere hazır duruma getirildi.