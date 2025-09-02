Ankara’da Cinayet İçin Şüpheliler Aranıyor

OLAYIN GELİŞİMİ

Ankara’da, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen bir kişiyi sokakta başından vurarak öldüren 1’i kadın 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar hızla sürüyor. Olay, Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi’nde, dün akşam saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, 51 yaşındaki Hüdaverdi Tatlıbal, park halindeki aracında husumetlileri tarafından bilinmeyen bir sebepten ötürü tabanca ile başından vurularak ağır yaralandı.

CENAZE İŞLEMLERİ VE ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Saldırının ardından, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevkedildi. Yapılan müdahaleler sonucunda Tatlıbal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Müteakiben, cenazesi gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri, şüpheli olarak değerlendirilen B.D. ve S.D. isimli kadının yakalanması için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Zanlıların cinayetin ardından olay yerinden kullandıkları otomobille kaçtıkları belirtildi.