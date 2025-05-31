Ankara’da Çöp Kamyonu Devrildi

KAZA SONUCUNDA BİR TEMİZLİK İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

ANKARA’nın Nallıhan ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonunun devrilmesi faciası sonucu bir temizlik işçisi yaşamını yitirdi ve bir işçi yaralandı. Kaza, saat 10.30 civarında Ankara-İstanbul kara yolu Sobran Mahallesi yol ayrımında gerçekleşti.

DEVİRİLEN ÇÖP KAMYONU İNCELEMELERE TABİ TUTULDU

Olay, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine meydana geldi. Araçta bulunan temizlik işçilerinden T.Ö. yaşamını yitirirken, E.K. ismindeki işçi yaralandı. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin arından Nallıhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.