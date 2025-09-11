Ankara’da Deprem 3.5 Büyüklüğünde Gerçekleşti

DEPREM İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

Başkent Ankara’da yaşanan son deprem, Kalecik merkezli olarak kaydedildi ve büyüklüğü 3.5 olarak belirlendi. Bu depremin derinliği ise 8.63 kilometre olarak açıklandı. Sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğündeki bir depremle sarsılan Ankara’da, akşam saatlerinde tekrar bir deprem meydana geldi.

KALCİK İLÇESİNDEKİ DEPREM BİLGİLERİ

Kalecik ilçesinde meydana gelen depremin saati 20.28 olarak kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden edinilen bilgilere göre, bu deprem de 8.63 kilometre derinlikte gerçekleşti.