Ankara’da Deprem 3.5 Büyüklüğünde Gerçekleşti

DEPREM İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

Başkent Ankara’da yaşanan son deprem, Kalecik merkezli olarak kaydedildi ve büyüklüğü 3.5 olarak belirlendi. Bu depremin derinliği ise 8.63 kilometre olarak açıklandı. Sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğündeki bir depremle sarsılan Ankara’da, akşam saatlerinde tekrar bir deprem meydana geldi.

KALCİK İLÇESİNDEKİ DEPREM BİLGİLERİ

Kalecik ilçesinde meydana gelen depremin saati 20.28 olarak kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden edinilen bilgilere göre, bu deprem de 8.63 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Din Heyetiyle Görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki din adamlarıyla bir araya gelerek manevi birliği güçlendirme ve dini reformları tartıştı.
İbni Sina Haftası Etkinlikleri Gerçekleşti

AK Parti Kadın Kolları, İbni Sina Haftası dolayısıyla Beykoz’da gerçekleştirdiği etkinlikle sağlık ve şifalı bitkilerin önemini vurguladı. Katılımcılara baharat keseleri ve doğal içecekler ikram edildi.

