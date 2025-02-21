Ankara’da Deprem: Merkez Üssü Elmadağ

ANKARA’DA DEPREM MEYDANA GELDİ

Kandilli Rasathanesi’nin açıklamasına göre Ankara’da 3.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssü, Elmadağ ilçesi olarak belirlendi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Ankara’daki sarsıntıyı hissedenler, durumu sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. AFAD henüz bir açıklama yapmazken, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu.

DEPREM ANINDA YAAPILACAKLAR

Deprem anında alınacak önlemler ve hayatta kalma stratejileri büyük bir öneme sahiptir. İşte dikkate almanız gereken bazı temel öneriler:

Sakin olun: “Panik yapmak durumu daha da zorlaştırıyor.” Sakin kalmaya çalışın ve bilinçli hareket edin.

Güvenli bir yer bulun: Mümkünse masa gibi sağlam bir eşyanın altına sığının veya sağlam bir iç duvarın yanına geçin. Pencere ve camlardan uzak durun.

Çök-kapan-tutun: Dizlerinizi bükerek çökün, başınızı ve boynunuzu koruyacak şekilde kapanın ve sağlam bir yere tutunun.

Dışarıdaysanız: Binalardan, elektrik direklerinden ve ağaçlardan uzak durun. Açık bir alana geçin ve çömelin.

Araçtayken: Aracınızı durdurun ve içerisinde kalın. Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak durun.

Asansör kullanmayın: Deprem sırasında asansörlerin kullanılması tehlikeli olabiliyor. Merdivenleri tercih edin.

Acil durum çantası: Evinizde bir acil durum çantası bulundurun. Bu çanta, su, yiyecek, el feneri, ilk yardım malzemeleri ve diğer temel ihtiyaçları içermelidir.

Aile iletişim planı: Aile üyelerinizle bir acil durum iletişim planı yapın ve herkesin ne yapması gerektiğini bildiğinden emin olun. “Depremler her zaman beklenmedik anlarda meydana gelebilir.” Bu nedenle hazırlıklı olmak hayati bir konu. Yetkililerin talimatlarını takip edin ve güvenliğinizi her zaman ön planda tutun.