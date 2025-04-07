Ankara’da Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı

DOĞALGAZ PATLAMASI OLAYI

Ankara’nın Çankaya bölgesinde yer alan bir iş yerinde, doğalgaz tesisatındaki arıza nedeniyle saat 08:00 sularında patlama meydana geldi. Olay neticesinde bir kişinin yaralandığı bildirildi. Alınan bilgilere göre, tesisat arızası nedeni ile iş yerinde patlama gerçekleşti. Çevreden gelen ihbarlarla birlikte, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

YANGINA MÜDAHALE

Patlama sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay sırasında içeride bulunan 50 yaşındaki Emre Ş., ilk müdahalenin hemen ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili araştırmalar başlatıldı.

GÖŞ GÖRÜŞLERİ

Olay hakkında bilgi veren komşu Ezgi Metincan, “Sabah saatlerinde patlama sesiyle uyandık. Ardından koku ve duman yayılmaya başladı. Biz de hemen aşağıya indik. Komşumuz yaralanmış. Kendisini göremedim. Burası çok kalabalıktı. Ekipler geldi. Bir de kuş zarar gördü. Onu da veterinere götürdük” şeklinde açıklama yaptı.