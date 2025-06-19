Ankara’da Doğum Günü Sürprizi Yapıldı

DOWN SENDROMLU ÇOCUĞA DOĞUM GÜNÜ SÜPRİZİ

Ankara’da bir alışveriş merkezinde oyun alanına alınmamasıyla gündeme gelen down sendromlu Affan Öneryüce için çevredeki esnaflar, çocuklar ve aileler birlikte sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Pasta kesimiyle başlayan etkinlikte, Affan için gökyüzüne rengarenk balonlar bırakıldı.

OLAYIN ANLAMININ BÜYÜKLÜĞÜ

Affan’ın annesi Hatice Süleha Öneryüce, bu organizasyonun kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. “Affan bir ayrımcılıkla gündeme gelmişti ama bu organizasyonda birçok gönlün birlikteliği söz konusu. O anlamda ciddi anlamda bir değer ifade ediyor bizim için.” diyerek kutlamanın önemine vurgu yaptı. Annesi, olayı yaşadıktan sonra kendilerine ulaşan çeşitli kurum ve kuruluşların gönüllü olarak destek sunduğunu söyledi. “Özellikle burada bir sihirbaz, Affan’ın doğum gününde gönüllü olarak gösteri yapmayı teklif etti.” şeklinde belirtti. Diğer katılımcılar arasında yer alan organizasyon şirketleri ve Eryaman bölgesindeki kafeteryaların da katkıları ile bu etkinliğin tamamen gönüllülük esasına dayandığını ifade etti.

OLUMLU ETKİLERİ VE SEVİNÇ

Aynı zamanda bu kutlamanın Affan’a iyi geldiğini belirten Öneryüce, “Çok heyecanlanıyor, çok seviniyor. O tarz etkinlikler de keyfi yerine geliyor. Her çocuk gibi o da neşeleniyor.” açıklamasında bulundu. Affan’ın öğretmeni Sevcan Odabaşı da, başlangıçta küçük çaplı bir doğum günü yapmayı planladıklarını ancak duydukları ayrımcılığın ardından bir organizasyon şirketinin gönüllü destek sunduğunu aktardı.

BİRLEŞTİRİCİ BİR ETKİ

Odabaşı, “Bu ayrımcılık bir birleştirmenin vesilesiymiş.” diyerek yaşanan durumu değerlendirdi. Aileler ve gönüllülerle birlikte Affan’ın doğum gününde bir araya geldiklerini belirten Odabaşı, “Ben öğrencim adına çok mutluyum. Çünkü çok fazla seveni var. Affan için geliyor arkadaşları, arkadaşlarının anneleri.” diyerek bu özel anların önemine dikkat çekti. Öğrencisinin doğum günü hediyeleri arasında arkadaşlarından gelen resimlerin, özel çocukların kaynaştırma eğitimine verilen önemin altını çizdi.

– ANKARA