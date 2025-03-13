Ankara’da Dolandırıcıların Hedefinde Olan Vatandaş

DOLANDIRICILARIN YENİ TAKTİĞİ

Ankara’da bir vatandaş, bankadan aradıklarını iddia eden dolandırıcılara karşı dikkatli davranarak büyük bir dolandırılma girişiminden kurtuldu. Dolandırıcılar, vatandaşa “Kartınızı güvenlik için internet alışverişine kapatacağız. Bizim sizden bir talebimiz yok” şeklinde bir bilgi vererek panik yaratmaya çalıştı.

YÜKSEK TUTARLI HARCAMA TALEBİ

Yaşar Çolak adındaki vatandaş, dolandırıcılarla yaptığı görüşmede yüksek tutarda bir harcama yapıldığını öğrenince hemen banka ile iletişime geçme kararı aldı. Şüpheli kişiler, harcamanın çözümü için farklı yönlendirmeler yaparken, “Kartınızı güvenlik önlemi olarak kapatıyoruz” ve “Banka onayınızı bekliyor” gibi ifadelerle vatandaşı korkutmaya çalıştı.

SON ANDA KURTULDU

Yaşar Çolak, olayı şöyle anlattı: “Sosyal medyada gezinirken bir reklama tıkladım. Ertesi gün banka güvenlik biriminden aradıklarını söyleyerek 27 bin liralık bir harcama yapıldığını bildirdiler. İnternet alışverişine kartımın kapalı olduğunu belirttiğimde, ‘Kartınızı güvenlik için internet alışverişine kapatacağız’ diyerek işlem yapmamı istediler. Ancak şüphelenip bankayı aradığımda dolandırılmak üzere olduğumu fark ettim. Daha sonra beni arayan numarayı geri aradığımda ulaşamadım. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum.”

RESMİ KURULUŞLARA DİKKAT

Yetkililer, banka veya resmi kurumlardan telefonla kart bilgisi ya da işlem onayı talep edilmeyeceğini hatırlatıyor. Vatandaşların, benzer bir durumla karşılaştıklarında doğrudan bankalarının resmi iletişim kanallarını kullanarak bilgi alması gerektiğini vurguladı.