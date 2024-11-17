Ankara’da Dolandırıcılık Çetesi Yakalandı

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri dolandıran şüphelilere dair bir çalışma başlattı. Çete üyelerinin, müzik dinleme bahanesiyle tanıştıkları bu erkeklerin telefonlarını aldıkları ve şifrelerini öğrenerek mobil bankacılık hesaplarından para aktardıkları belirlendi. Ayrıca, mağdurlar adına kredi çektikleri de tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kadın şüphelilerin, kandırdıkları erkekleri yiyecek ve içecek almak amacıyla araçlardan indirdikten sonra sahte plakalı araçlarla kaçtıkları belirlendi. 6 ayrı dolandırıcılık olayıyla bağlantılı 8 kişilik çete, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 6 cep telefonuna el konuldu ve bilişim incelemeleri devam ediyor. Güvenlik kameraları, çete üyelerinin erkeklerin telefonlarını çaldığı anları kaydetmiş durumda. Ayrıca, çete liderinin dolandırıcılıkla elde ettiği paralarla kuyumcudan altın aldığı anlar da görüntülendi.