Ankara’da Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

ANKARA EMNİYETİ DOLANDIRICILAR ÜZERİNE GİDİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilerle kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıları tespit etti. Bu şüphelilerin “Adınız terör örgütüne karıştı” ve “Kimlik bilgileriniz FETÖ tarafından kullanılıyor” şeklindeki yalanlarla toplamda 15 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

OPERASYONLA 23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilere yönelik olarak Ankara merkezli İstanbul ve Şanlıurfa’da geniş bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda toplamda 23 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 255 bin dolar ile 4 milyon TL nakit para ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bu şüphelilerden 17’si tutuklandı. Operasyonun dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.