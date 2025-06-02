Ankara’da Dolmuş Şoförüne Tehdit Edildi

VATANDAŞ DÖNER BICAĞIYLA DOLMUŞ ŞOFÖRÜNÜ TEHDİT ETTİ

Olay, Ankara’nın Sincan – Ulus hattında görev yapan bir dolmuşta gerçekleşti. İddialara göre, dolmuş şoförü ile bir sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden bir kavga çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürücü, aracından inerek elinde döner bıçağıyla dolmuş şoförünü tehdit etmeye başladı.

OLAY ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, bu gerilimi anbean kamera kaydına aldı. Kayıt altına alındığını anlayan döner bıçaklı sürücü, durumu daha fazla büyütmeden süratle aracına döndü ve olay yerinden kaçtı. Dolmuş şoförü ise durumu polise bildirerek şikayette bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. Bu durum, toplumsal güvenlik ve yolculuklarda yaşanan her türlü olumsuzluğun önlenmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getiriyor.