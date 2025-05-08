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Ankara’da Dolu Yağdı, Zor Anlar

DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, öğle saatlerinde ani bir dolu yağışı meydana geldi. Bu durum, ilçede yaşayan vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Dolu sebebiyle, insanlar zor anlar yaşıyor ve bu da günlük rutinlerini aksatıyor.

SÜRÜCÜLER ZORLUK ÇEKİYOR

Yağış, sürücülerin trafikte ilerlemekte zorlanmasına sebep oluyor. Dolu yağışının etkileri, cep telefonları ile kaydedilen görüntülerle anbean ortaya çıkıyor. Bu tür hava olayları, toplumda çeşitli sıkıntılara yol açabiliyor.

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