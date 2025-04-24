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ANKARA’da Dolu Yağışı Etkiledi

SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Ankara’da öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışı meydana geldi. Aniden başlayan dolu, dışarıda bulunanların zorlanmasına sebep oldu. Bu yağış, şehir genelinde yaşamı olumsuz etkileyerek caddeleri ve sokakları beyaz bir örtüyle kapladı.

POLATLI’DA TRAFİKTE SORUNLAR YAŞANDI

Özellikle Polatlı ilçesinde etkisini gösteren dolu yağışı, sürücüler için zor anlar yarattı. Fındık boyutundaki dolu taneleri nedeniyle bazı araçların kaportalarında küçük hasarlar oluştu. Bu durum, trafiği olumsuz etkileyen etkenler arasında yer aldı.

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