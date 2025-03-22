Ankara’da Döner Bıçaklı Kavga Görüntülendi

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ ANLAR

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, iki grup arasında döner bıçakların da kullanıldığı bir kavga yaşandı. Bu olay, bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi 1040’ıncı Cadde’de, henüz öğrenilemeyen bir sebep ile bir çatışma patlak verdi.

KAVGA BİÇAKLARLA ALEVLENDİ

Kavga, bıçak ve döner bıçakların kullanılmasıyla oldukça çetin bir hale geldi. Olay, berberden çıkan bir kişinin havaya ateş açmasıyla sona erdi. Kavga sırasında birden fazla kişi yaralanırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.