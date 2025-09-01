Ankara’da Dört Kişi Yaralandı

TRAFAİK KAZASI VE YARALILAR

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Beypazarı Şehitler mevkiinde yaşanan tek taraflı kazada bir araç takla attı. Kazanın ardından araçta bulunan 4 kişi yaralı olarak bulundu.

OLAY YERİ VE MÜDAHALE

Olayı gören çevredeki halk, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, en yakın devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye ulaşan kişilerin ayakta tedavisi yapılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.