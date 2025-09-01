Haberler

Ankara’da Dört Kişi Yaralandı

TRAFAİK KAZASI VE YARALILAR

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Beypazarı Şehitler mevkiinde yaşanan tek taraflı kazada bir araç takla attı. Kazanın ardından araçta bulunan 4 kişi yaralı olarak bulundu.

OLAY YERİ VE MÜDAHALE

Olayı gören çevredeki halk, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, en yakın devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye ulaşan kişilerin ayakta tedavisi yapılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu KKTC’ye Gitti

Yeni atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi.
Haberler

Gazeteciler, İsrail Saldırısını Kınadı

Lübanon'da gazeteciler, İsrail'in Gazze'deki medya mensuplarını hedef almasını protesto etmek ve Gazze'deki meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmak için bir eylem gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.