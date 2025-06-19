Ankara’da Down Sendromlu Çocuğa Sürpriz Doğum Günü

DOWN SENDROMLU ÇOCUĞA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Ankara’da bir alışveriş merkezinde oyun alanına alınmamasıyla gündeme gelen down sendromlu Affan Öneryüce’ye, çevredeki esnaf ve çocuklar tarafından sürpriz bir doğum günü organize edildi. Bu etkinlikte pasta kesilmesinin ardından Affan için gökyüzüne balonlar bırakıldı. Affan’ın annesi Hatice Süleha Öneryüce, “Bu organizasyonda birçok gönlün birlikteliği söz konusu” diyerek, etkinliğin kendileri için büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Öneryüce, “Affan bir ayrımcılıkla gündeme gelmişti ama bu organizasyonda birçok gönlün birlikteliği söz konusu. O anlamda ciddi anlamda bir değer ifade ediyor bizim için. Biz bu olayı yaşadıktan sonra hocamıza ulaşan farklı kurum ve kuruluşlar oldu gönüllülük esasına dayanaraktan. Özellikle burada bir sihirbazımız Affan’ın doğum gününde gönüllü olarak gösteri yapmayı teklif etti. Bunun dışında, Eryaman’daki kafeteryalar gibi organizasyon şirketlerinden birçok destek alındı” şeklinde konuştu.

KUTLAMA OĞLUNA İYİ GELİYOR

Bu kutlamanın oğluna çok iyi geldiğini belirten Öneryüce, “Çok heyecanlanıyor, çok seviniyor. O tarz etkinliklerde keyfi yerine geliyor. Her çocuk gibi o da mutlu oluyor” dedi. Affan’ın öğretmeni Sevcan Odabaşı, başlangıçta küçük bir doğum günü yapmak istediklerini, ardından duydukları ilgi sonucunda bir organizasyon şirketinin gönüllü olarak kutlamayı üstlenmek istediğini söyledi. Odabaşı, “Bu ayrımcılık bir birleştirmenin vesilesiymiş” diyerek, “Aslında bu ayrımcılık bir birleştirmenin vesilesiymiş onu anlıyorum. Hani ayrımcılık olarak değil de iyilerle bizi birleştirdi. Burada gönüllülerimizle birlikte Affan’ın doğum gününde yine birlikte olduk” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİSİ ADINA MUTLU

Öğrencisi adına çok mutlu olduğunu ifade eden Odabaşı, “Çünkü çok fazla seveni var. Affan için geliyor arkadaşları, arkadaşlarının anneleri. Hatta bir arkadaşı ona resim yapmış doğum günü hediyesi olarak. Bu da aslında bu özel çocukların kaynaştırma eğitimine ne kadar önem vermemiz gerektiğini gösteriyor” diye ekledi.