Ankara’da Durdurulan İki Tırda Tütün

ANKARA’DA YAPILAN OPERASYON

Ankara’da jandarma ekipleri, durdurdukları iki tırda 6 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçiriyor. Ankara İl Jandarma Komutanlığı, gelen ihbarlar üzerine Kahramankazan ilçesindeki kontrol noktasında iki tırı durdurmasıyla bu durumu ortaya koyuyor.

GÖNDERİM YERİ VE SORUŞTURMA

Gaziantep’ten İstanbul’a gitmekte olan tırlarda gerçekleştirilen aramalarda bu büyük miktarda kaçak tütün bulunuyor. Olayla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatılıyor ve olayın tüm detayları araştırılıyor.

Msb Yaşar Güler, Şahbaz Şerif’le Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları hakkında henüz bilgi verilmedi.
Botaş Ve Shell Arasında Anlaşma İmzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji tedarik stratejisi doğrultusunda BOTAŞ ve Shell ile 3 yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz alım anlaşması imzaladı.

