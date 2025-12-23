Ankara’da Düşen Uçakta 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a gitmek üzere havalanan bir iş jetinin, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düştüğü öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçağın içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da bulunduğu 5 kişi bulunduğunu aktardı. Yerlikaya, “Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.” şeklinde açıklamada bulundu. Uçağın, Haymana ilçesi Kesikkavak köyü yakınlarında dağlık bir alana düştüğü bilgisi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Yerlikaya, düşen uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 kilometre güneyinde ulaşılabildiğini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uçağın düşmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını aktardı. Tunç, “Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.” dedi.

LİBYA BAŞBAKANI: 5 KİŞİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Ankara’da düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve “Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki kişilerin, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde içinde bulundukları uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü ve keder duyuyoruz.” ifadesini kullandı. Dibeybe, heyetin başarılı bir ziyareti tamamladığını belirtirken, ülkesinin bu trajik olayla sarsıldığını vurguladı. Ayrıca, kazanın koşullarını anlamak amacıyla Türkiye ile ortak bir soruşturma komitesi kurulacağını dile getirdi.

UÇAKTA KİMLER VARDI?

Uçakta, Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub’un bulunduğu bilgisi verildi. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun resmi davetlisi olarak Ankara’da temaslarda bulundu. Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı’nı askeri törenle karşılamış, ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilmişti. Heyetler arası görüşmelere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel de katıldı. Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ı kabul etmişti.