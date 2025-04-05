Ankara’da EDAŞ Kesinti Listesi Açıklandı

ANKARA’DA 6 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ AÇIKLANDI

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ), 6 Nisan tarihinde Ankara’nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerin şebeke arızaları nedeniyle gerçekleşeceği belirtilirken, bazı bölgelerde elektriğin en kısa sürede verileceği ifade edildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER VE SOKAKLAR

Kesinti yaşanacak mahalleler ve sokaklar şu şekilde:

– **Barbaros Mahallesi, Binnaz Sokak**: Elektrik verilme zamanı 5 Nisan 2025, 22:50

– **İlkbahar Mahallesi, Doğukent Sokak**: Elektrik en kısa sürede verilecek

– **Çavuşlu Mahallesi, Çavuşlu Sokak**: Elektrik verilme zamanı 6 Nisan 2025, 01:33

– **Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, 2736 Sokak**: Elektrik verilme zamanı 5 Nisan 2025, 23:43

– **İlkbahar Mahallesi, Turan Güneş Sokak**: Elektrik en kısa sürede verilecek

– **Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, 2798 Sokak**: Elektrik en kısa sürede verilecek

– **Devlet Mahallesi, Atatürk Sokak**: Elektrik en kısa sürede verilecek (Bu adreste üç kez aynı bildirim yer alıyor)

– **Bahçelievler Mahallesi, Dögol Sokak**: Elektrik en kısa sürede verilecek

– **Namık Kemal Mahallesi, Kumrular Sokak**: Elektrik en kısa sürede verilecek

KESİNTİLERİN NEDENİ ŞEBEKE ARIZASI

BAŞKENTEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, tüm kesintilerin şebeke arızalarından kaynaklandığı belirtildi. Vatandaşların kesinti sürelerini dikkate alarak önlem almaları öneriliyor.