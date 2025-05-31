Ankara’da Eğitim Gücü-Sen Kurultayı Yapıldı

EĞİTİM GÜCÜ SEN ANKARA ŞUBE OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Eğitim ve Bilim Gücü Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) Ankara 1. Olağan Genel Kurulu bir otelde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kongreye divan kurulu üyeleri seçildi. Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, sendikanın kuruluş sürecine dair bilgiler verdi. “Bugün Ankara Şubemizin 1. olağan genel kurulu için buradayız. Sizler delegasyon olarak şu anda Ankara Şubemizin en üst kuruluşusunuz, en üst karar verme merciisiniz. Bunun da bilgisini vermek istiyorum size. Yaklaşık üç yıl önce burada da yine Ankara delegasyonundan kurucu üyelerimiz var orada. 13 arkadaş ki yarısına yakını da çok tanımıyordum. Kurucular Kurulu’nu belirledik ve bir yola çıktık. İsim tartıştık, logo tartıştık, ne yapacağımızı tartıştık ve kurarken de ilginçtir, yüzde bir kotası vardı. Yani onu bile biz çözeceğimizi düşündük ve 21 Eylül’de Çalışma Bakanlığından sendikamızın kuruluş onayını aldık” şeklinde konuştu.

Özat, sendikanın Türkiye’nin en hızlı büyüyen eğitim sendikası olduğunu belirtti. “Biraz önce de divan başkanımızın da ifade ettiği gibi bugün itibariyle Türkiye’nin 6. büyük eğitim sendikası olduk. Ama nicel sayılarla konuşmak çok da hoşuma gitmiyor. Yalnız kamuoyu da bunu istiyor, mecbur konuşuyoruz. Biz 13 üyeyken de aynı güçteydik bakanlıkta. 100 üyeyken de aynı gücümüz vardı, güçlüydük, ses getiriyorduk, bin üye olduk, güçlüydük. 15 bin üye olduk bugün yine güçlüyüz. Çünkü bizim üstümüzde bir siyasi parti güç sağlamıyor. Bir cemaat bize güç sağlamıyor” ifadelerini kullandı.

Kongrenin ardından gerçekleştirilen oylamada Ankara Şube Başkanlığı’na yeniden Gözde Güler Mutlu seçildi. Programa Genel Başkan Özat’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve birçok eğitim çalışanı katılım sağladı.