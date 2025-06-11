Ankara’da Elektrik Kesintileri Belirtilmiştir

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Ankara’daki elektrik kesintileri ile ilgili güncel bilgiler Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından duyuruluyor. 11 Haziran günü, şehrin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve mahallelerde olacağına dair detaylar da haberimizde yer alıyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Ankara’daki elektrik kesintileri ile ilgili İstanbul’un çeşitli mahallelerinde şu an bilgilerimiz dahilindeki arızalar bulunuyor. Örneğin, Gümüşpala ve Ali Baysal mahallelerinde anlık arıza çalışmaları yapılıyor. Kesintiler şebeke arızası nedeniyle gerçekleşiyor. Enerjinin verilmesi için çalışmalar devam ediyor, ancak veriler değişiklik gösterebiliyor.

İsmetpaşa bölgesinde de benzer şebeke arızaları mevcut. Atmaca, Hatip, Karaköse ve Konur gibi mahallelerde de elektrik kesintileri yaşanıyor. Anlık arıza çalışmaları bu bölgelerde de sürüyor. Bu nedenle, kesintilerin süresi ve durumu hakkında güncel bilgileri takip etmek gerekiyor.