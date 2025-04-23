Ankara’da Elektrik Kesintileri Belirtilmiştir

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE AÇIKLAMALAR

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) alınan bilgilere göre 24 Nisan tarihinde Ankara’nın çeşitli bölgelerinde değişik süreli elektrik kesintileri olacak. Bu kesintilerin uygulanacağı ilçeler ve mahalleler hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için haberimizi takip edebilirsiniz. Ayrıca, Ankara’ya elektrik ne zaman gelecek? Sorunların çözümü için çalışmalar hızla devam ediyor.

ELECTRIC KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Ankara’daki elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir: ÇAYYOLU, S. SALTOĞLU Sokak bölgesinde “bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeni; “şebeke arızası.”

BÜYÜKESAT bölgesinde de yaşanan elektrik kesintileri şu şekildedir: ÇAYHANE Sokak, SANİYE Sokak ve tekrar ÇAYHANE Sokak için “bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” Anlık çalışmalar bu bölgelerde de sürüyor. Kesinti nedenleri arasında “şebeke arızası” yer alıyor.

ARIZA BİLGİLERİ VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

KÜLTÜR mahallesindeki ÇALDIRAN Sokak bölgesinde de “bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu bölgedeki arıza durumu anlık olarak takip ediliyor. Ayrıca, MUSTAFA KEMAL bölgesinin 2075 Sokak kısmında da “bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır” açıklaması mevcut.

Yapılan tüm bu duyurular, vatandaşların enerji kesintileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacı taşımaktadır. Anlık arıza çalışmalarının devam ettiği ve durumun değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.