Ankara’da Elektrik Kesintileri Bilgilendirmesi

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURUSU

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Mayıs günü Ankara’nın değişik bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu bilgiler ışığında Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve ilçeler belirlendi. Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesilecek, Ankara’ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde.

ANKARA KESİNTİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Ankara’da elektrik kesintileri ilçelere ve bölgelere göre şu şekildedir: KÜLTÜR, ÇALDIRAN Sokak bölgesinde arıza kaydedildi. Enerjinin en kısa sürede sağlanması hedefleniyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeni: ŞEBEKE ARIZASI.

Yine, NAMIK KEMAL, 92 Sokak bölgesinde bir arıza mevcut. Enerjinin en kısa sürede verilmesi hedefleniyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeni: ŞEBEKE ARIZASI.

KIZILIRMAK, 1432 Sokak bölgesinde de benzer durumlar yaşanıyor. Enerjinin en kısa süre içinde sağlanması planlanıyor. Anlık arıza çalışmaları sürüyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeni: ŞEBEKE ARIZASI.

Arıza yaşanan diğer bir bölge ise REMZİ OĞUZ ARIK, TUNALI HİLMİ Sokak. Burada da en kısa sürede enerjinin verilmesi planlanıyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişim gösterebiliyor. Kesinti nedeni: ŞEBEKE ARIZASI.

Ayrıca REMZİ OĞUZ ARIK, TUNUS Sokak bölgesinde bir arıza mevcut. Enerjinin 07.05.2025 23:18’de verilmesi planlanıyor. Anlık arıza çalışmaları sürüyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeni: ŞEBEKE ARIZASI.

KIZILIRMAK, 1432 Sokak bölgesinde daha önce de belirtilen arıza durumu devam ediyor. Enerjinin en kısa sürede sağlanması hedefleniyor.