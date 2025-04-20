Ankara’da Elektrik Kesintileri Bilgilendirmesi

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA DETAYLAR

Ankara’da elektrik kesintileri ile ilgili yeni bir bilgi paylaşılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan bildirimde, 20 Nisan tarihinde Ankara’nın farklı bölgelerinde elektrik kesintilerinin gerçekleşeceği ifade ediliyor. Bu kesintilerin süresi değişiklik gösterebiliyor. Şu anda hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesintisi olacağına dair bilgiler araştırılıyor.

ANAYOLDAKİ ARIZALAR VE ETKİLEDİĞİ BÖLGELER

Elektrik kesintileri aşağıda sıralanan bölgelerde meydana gelecek:

– TINAZTEPE, KIZILIRMAK Sokak: Burada bir arıza bulunuyor. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanıyor. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

– ÇANKAYA, NERGİZ Sokak: Bu bölgede de bir arıza mevcut. Enerjinin 19.04.2025 23:30’da verilmesi bekleniyor. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

– TINAZTEPE, LİBYA Sokak: Bu bölgede de arıza durumu devam ediyor. Enerjinin 19.04.2025 23:56’da verilmesi hedefleniyor. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

– SANCAK, 522 Sokak: Burada da bir arıza bulunuyor. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

– 50.YIL, 112 Sokak: Bu bölgede de bir arıza mevcut. Enerjinin en kısa sürede verilmesi hedefleniyor. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

– BEYTEPE, 1811 Sokak: Bu bölgede de arıza durumu olduğu belirtiliyor ve enerjinin en kısa süre içinde verilmesi sağlanacak. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

– AKPINAR, 833 Sokak: Burada da bir arıza bulunuyor ve enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Bu kesintilerin ne zaman sona ereceği ve daha fazla detay için gelişmeleri takip etmek gerekiyor.