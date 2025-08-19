Ankara’da Elektrik Kesintileri Bilgilendirmesi Var

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ), 20 Ağustos tarihinde çeşitli ilçelerde farklı sürelerde elektrik kesintileri olacağını bildirdi. Kesintilerin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler hakkında ayrıntılar haberimizde yer alıyor. Bu kapsamda Ankara’da elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği ve hangi bölgelerde etkili olacağı merak ediliyor.

ŞEBEKE ARIZALARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi, Ankara’daki elektrik kesintileri hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: “METİN AKKUŞ, SİNAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.”

Bunun yanı sıra, “ALACAATLI, 3313 Sokak” ve “ALACAATLI, 3307 Sokak” gibi bölgelerde de benzer arızalar tespit edilmiş durumda. “UMUT, SERHAT Sokak” ve “UMUT, SEYİTGAZİ Sokak” bölgelerinde de arızaların olduğu belirtiliyor. “ETİ, TOK Sokak” bölgesinde de enerji verilmesi için gerekli çalışmalar sürüyor. Kısacası, Ankara’da farklı lokasyonlarda meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor.