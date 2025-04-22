Ankara’da Elektrik Kesintileri Bilgisi

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURUSU

Ankara’da elektrik kesintisi hakkında araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan’da Ankara’nın çeşitli bölgelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu durum, bölgedeki mahalleler açısından etkili oluyor. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrik ne zaman geri gelecek? İşte detaylar.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Ankara’daki ilçelerde yaşanacak elektrik kesintileriyle ilgili bilgiler şöyle: Çayyolu, S. Saltoğlu Sokak bölgesinde bir arıza var. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacak.” Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve “Veriler değişiklik gösterebilir.” Kesintinin nedeni: şebeke arızası.

Büyükesat, Çayhane Sokak bölgesinde de bir arıza bulunuyor. Burada da “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacak.” deniliyor. Anlık arıza çalışmaları sürüyor ve bu bölgedeki kesintinin nedeni de aynı: şebeke arızası. Ayrıca, Büyükesat, Saniye Sokak ve Çayhane Sokak bölgelerinde de benzer sorunlar yaşanıyor ve bu alanlarda da enerji sağlanması için çalışmalar devam ediyor.

ARIZA BİLGİLERİ VE ÇALIŞMALAR

Kültür, Çaldıran Sokak bölgesinde de bir arıza var. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacak.” ifadesiyle dikkat çekiliyor. Mustafa Kemal, 2075 Sokak bölgesinde de bir arıza tespit edilmiş durumda. Bu bölgelerde de “Anlık arıza çalışmaları devam ediyor.” açıklaması yapılmış. Bu kesintilerin tamamında, şebeke arızası nedeniyle tedbirler alınmaya çalışılıyor.