Ankara’da Elektrik Kesintileri Bilgisi

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİ

Ankara’da elektrik kesintilerine dair araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) alınan bilgilere göre 22 Nisan’da çeşitli ilçelerde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kapsamda, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı ve ne zaman elektrik geleceğiyle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Ankara’da elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekilde planlanmıştır: Beytepe, 5675 Sokak bölgesinde bir arıza bulunuyor. Enerjinin 21.04.2025 saat 12:00’de verilmesi bekleniyor. Kesintinin nedeni şebeke arızası olarak belirtiliyor.

İlkbahar, 615 Sokak’ta da bir arıza mevcut. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanıyor. Aynı durum Sağlık, A.Adnana Saygun Sokak ve Yeşilkent, 555 Sokak bölgelerinde de geçerli. Enerji, Yeşilkent’te 21.04.2025 saat 19:34’te verilmesi planlanıyor.

Yukarı Bahçelievler, 66 Sokak bölgesinde başka bir arıza var. Enerji, 21.04.2025 saat 23:58’de verilmesi öngörülüyor. Kazım Özalp, Çankaya Sokak’ta da bir arıza tespit edildi. Bu bölgedeki enerji bağlantısının en kısa süre içerisinde sağlanması amaçlanıyor. Aydınlar, Ece Sokak’ta da arıza durumu mevcut ve hızlı bir şekilde çözüm sağlanmaya çalışılıyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor.