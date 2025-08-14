Ankara’da Elektrik Kesintileri Bilgisi

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Ankara’da elektrik kesintisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) alınan bilgiye göre, 15 Ağustos’ta çeşitli ilçelerde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin gerçekleşeceği ilçeler ve mahalleler ile ilgili detaylar şu şekildedir.

KESİNTİ SÜRELERİ VE MAHALLELER

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi, “BAHÇELİEVLER, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI” açıklaması ile bilgilendirme yaptı.

Bahçelievler’deki diğer kesinti noktaları ise şu şekildedir: 57 Sokak, 56 Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Sokak, Prof. Dr. Muammer Aksoy Sokak, 38 Sokak, 53 Sokak, Oğuzhan Asiltürk Sokak, 52 Sokak, Taşkent Sokak ve 58 Sokak’ta da benzer arızaların bulunduğu ve enerji verilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirilmektedir.

Ankara’da elektrik kesintisinin ne zaman son bulacağı hakkında kesin bir tarih verilmedi. Kent sakinlerinden, güncel gelişmeleri takip etmeleri ve resmi açıklamalara dikkat etmeleri bekleniyor.