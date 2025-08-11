Haberler

Ankara’da Elektrik Kesintileri Detayları Açıklandı

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) 12 Ağustos tarihinde şehrin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında kısa detaylar sunuluyor.

BİLGİLER VE KESİNTİ NEDENLERİ

Ankara’daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nin yaptığı açıklama şu şekildedir:

– BADEMLİDERE, 257 Sokak bölgesinde arıza yaşanıyor. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.”
– BÜYÜKESAT, TURGUTLU Sokak bölgesinde de bir arıza bulunmakta. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.”
– BÜYÜKESAT, ÇAYHANE Sokak bölgesinde arıza tespit edildi. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.”
– BÜYÜKESAT, ÇİÇEKDAĞ Sokak bölgesinde arıza bulunmakta. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.”
– BÜYÜKESAT, FETHİYE Sokak bölgesinde de bir arıza gözlemleniyor. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.”
– BÜYÜKESAT, ÇEHRE Sokak bölgesinde arıza durumu var. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.”
– KAZIM ÖZALP, ÇEHRE Sokak bölgesinde arıza tespit edildi. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.”
– KAZIM ÖZALP, FİLİSTİN Sokak bölgesinde de bir arıza söz konusu. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.”

Anlık arıza çalışmaları devam ederken, “Veriler değişiklik gösterebilir.” bilgisi de verildi.

